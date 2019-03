Fauglia-Lorenzana, lavori in corso: arriva una nuova tubazione

È cominciato nelle settimane scorse l’intervento di Acque SpA volto all’interconnessione degli acquedotti del comune di Fauglia e di Laura, nel comune di Crespina Lorenzana. Si tratta di un complesso e importante lavoro, suddiviso in due lotti.

Il primo, propedeutico al successivo collegamento dei due sistemi, prevede la separazione della rete di adduzione da quella di distribuzione lungo via Valleregli nel comune di Fauglia. Attualmente, infatti, le due reti coincidono in una unica condotta, che serve sia a mettere in comunicazione due impianti idrici, sia a distribuire acqua presso le abitazioni. Una doppia funzione che va a discapito dell’efficienza del servizio, sollecitando le tubazioni secondarie.

Per ovviare al problema, verranno posate due nuove tubazioni per un tratto di circa 1000 metri; al contempo saranno realizzati anche i nuovi allacci presso le utenze private coinvolte. Questo consentirà di fornire la pressione adeguata alla funzione richiesta, ottimizzando nel suo complesso il servizio, riducendo drasticamente i casi di guasti e migliorando per qualità e continuità l’erogazione idrica nella zona. L’intervento, che comporta un investimento di circa 400mila euro, secondo le previsioni dovrebbe concludersi entro il prossimo aprile.

Nella seconda parte dell’anno è previsto invece l’inizio dei lavori per il secondo lotto, di cui è in corso la progettazione esecutiva. Questo riguarderà un ulteriore tratto di 1300 metri di tubazione e l’interconnessione vera e propria dei due sistemi idrici: un intervento di grande importanza che servirà a mettere in comunicazione due infrastrutture ad oggi praticamente isolate. Questo consentirà di integrare il servizio secondo le necessità, scongiurando rischi di limitazione nell’erogazione idrica in caso di prolungati periodi di siccità, poiché ciascun sistema potrà contare su una ulteriore fonte di approvvigionamento.