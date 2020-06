Cisanello: in sostituzione le condotte idriche in via Liguria e via Redi

Proseguire nell'opera di graduale ammodernamento della rete idrica, garantire miglioramenti nel servizio per un numero significativo di utenze, ed eliminare il rischio di perdite su tubazioni attualmente vetuste. È con questi obiettivi che Acque SpA, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, sta realizzando un intervento sull'acquedotto a Cisanello, per la sostituzione di due tratti di condotta in via Liguria e in via Redi. Un’operazione che porterà in totale alla posa in opera di 420 metri di nuove tubazioni, per un investimento di 235mila euro.

In questi giorni sono in corso i saggi propedeutici all'avvio delle attività. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno i tratti delle due strade comprese tra via Malagoli e via Rosellini. Le condotte che verranno sostituite erano ormai 'note' ai residenti, all'amministrazione comunale e allo stesso gestore idrico per il numero piuttosto frequente di rotture. Per questo, mentre Acque in passato svolgeva i pur necessari “interventi tampone”, al contempo era stato progettato il completo risanamento dell’infrastruttura, che nelle prossime settimane diventerà realtà.

L’intervento dovrebbe terminare indicativamente entro il mese di ottobre, e i vantaggi che ne conseguiranno saranno molteplici. Prima di tutto, la significativa riduzione delle perdite e il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza garantiranno un evidente miglioramento del servizio, in termini di qualità e continuità, per i residenti della zona. Ma c’è di più: non si tratta 'soltanto' di un ammodernamento, ma anche di un potenziamento dell’acquedotto: la nuova condotta sarà infatti di ghisa sferoidale, un materiale più resistente rispetto alle tubazioni di 'vecchia generazione'. Una volta conclusi i lavori, e non appena trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, saranno garantite anche le operazioni per il ripristino dei tratti di asfalto interessati dai cantieri.