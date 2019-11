Santa Maria, lavori di Acque in zona Orto Botanico: sospesa l’area pedonale per tre giorni

Sono in partenza lunedì 11 novembre, meteo permettendo, i lavori di Acque Spa per il ripristino di un pozzetto fognario nel quartiere Santa Maria, a Pisa. Per consentire lo svolgimento dei lavori, da lunedì saranno chiuse al traffico via Luca Ghini e via Porta Buozzi. Il traffico veicolare sarà deviato su via Galli Tassi e via Santa Maria, strade su cui sarà temporaneamente sospesa l’area pedonale e da cui saranno spostati i new jersey attualmente posizionati. Sarà comunque consentito l’accesso ai residenti nelle vie chiuse al traffico.

Fatte salve eventuali condizioni metereologiche avverse, l’intervento di Acque Spa avrà una durata massima di tre giorni. I lavori vengono effettuati in questo periodo di minor afflusso turistico in città, per causare meno disagi possibili ai turisti e agli esercizi commerciali e pubblici nella zona di via Santa Maria che usufruiscono dell’occupazione di suolo pubblico nella zona chiusa al traffico.