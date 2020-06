Vecchiano: proseguono i lavori di rafforzamento arginale tra Nodica e Migliarino

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Regione Toscana finalizzati al rafforzamento arginale tra Nodica e Migliarino. “Abbiamo avviato un assiduo confronto coi cittadini finalizzato a capire insieme l’impatto delle lavorazioni sulle abitazioni, impatto che sembra essere ridotto al minimo e non destare alcuna preoccupazione. Inoltre, dal momento che si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza idrogeologica sul nostro territorio, stiamo monitorando costantemente, come Ente comunale, l’andamento delle lavorazioni nella loro interezza” afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.



Intanto anche ad Avane sono iniziate delle lavorazioni, in questo caso a cura di Acque Spa, finalizzate allo spostamento della condotta idrica e dunque propedeutiche all’avvio del cantiere di rafforzamento arginale, a cura della Regione Toscana, in località Cortaccia. Nei giorni scorsi il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alla Sicurezza Idrogeologica Sara Giannotti si sono recati sul posto per effettuare un apposito sopralluogo. “Il cantiere è attivo in prossimità del Cimitero di Avane e, così come ci hanno confermato i tecnici di Acque Spa, si tratta di un’operazione complessa che viene eseguita con tecniche innovative - commentano Angori e Giannotti - le lavorazioni sono a buon punto, e i tecnici contano di chiudere questi lavori entro il mese di agosto, affinchè possa poi partire a ruota il cantiere regionale per il rafforzamento arginale. La nostra amministrazione comunale, dunque, seguirà attentamente anche questo intervento, che è fondamentale per garantire la sicurezza idrogeologica all’interno della frazione avanese”.





