Vicopisano, lavori di asfaltatura: modifiche al traffico

Sono previste modifiche alla circolazione stradale in alcune strade del Comune di Vicopisano dal primo al 3 luglio 2019 per interventi di asfaltatura. L'ordinanza dal comandante della Polizia Municipale va dalle 8 alle 18.

Queste le strade e le modalità di variazione del traffico: via Magellano, nell'area adibita a parcheggio nei pressi dell'intersezione con via Vespucci, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli su entrambi i lati; Lungarno Garibaldi tra civico 9 e civico 14, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli su entrambi i lari e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico; via delle Vigne: in considerazione della limitata ampiezza della carreggiata che non consente la circolazione dei veicoli durante l'esecuzione dei lavori viene disposta la temporanea sospensione del transito dei veicoli nel tratto compreso fra il civico 25 e la traversa di collegamento con via del Tinto; traversa di collegamento via del Tinto-Via delle Vigne, divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.