Lavori di bitumatura della SP 44: chiuso lo svincolo della Fi-Pi-Li a Santa Croce sull'Arno

Sono in programma lavori di bitumatura della SP 44 in corrispondenza dello svincolo della FIPILI uscita Santa Croce Sull'Arno. Il tratto interessato dai lavori va dal km 1+100 - rotatoria all'intersezione tra la sp 70 (bretella del Cuoio) e la Sp 44 in località San Donato-Interporto fino alla rotatoria al km 1+845 lato Ponte a Egola.

Dal giorno martedì 14 luglio prenderanno il via i lavori nei tratti ove è possibile procedere con la regolamentazione del traffico a senso unico alternato.

Nei giorni 20-21-22 luglio, poi, è prevista la chiusura totale dello svincolo della FIPILI per permettere di eseguire i lavori sulle due rotatorie e sul cavalcavia nei tratti ove non è possibile istituire il senso unico alternato. Allo scopo di evitare che i mezzi pesanti percorrano le due rotatorie prima che sia trascorso il tempo sufficiente a garantire il raffreddamento dello strato di usura, è prevista la chiusura al traffico anche degli anelli giratori.

Le relative ordinanze sono emesse dalla Città metropolitana di Firenze e dalla Provincia di Pisa. Almeno 48 ore prima delle chiusure saranno installati i cartelli nei punti previsti, a cura dell'Impresa Giuliani. La Società AVR provvederà alla chiusura materiale dello svincolo ed ai preavvisi in FIPILI mediante pannelli a messaggio variabile.