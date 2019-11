Ghezzano: 66mila euro per la riqualificazione del cimitero

Al via gli annunciati lavori al cimitero di Ghezzano, sulla via di Cisanello, nel comune di San Giuliano Terme.

“I lavori che partiranno a inizio novembre nel cimitero di Ghezzano, e che avevamo già annunciato in quanto parte del piano triennale dei lavori pubblici 2017-2019, vedono impegnati 66mila euro di risorse comunali per lavori di riqualificazione, anche questi molto attesi - fa sapere il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio - in particolare si sistemerà definitivamente la questione del deflusso delle acque piovane, eliminando il problema delle infiltrazioni. Oltre, naturalmente, alla manutenzione per la conservazione delle strutture esistenti, dove necessario”.

“Gli interventi - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Corucci - interesseranno l’ingresso, il loggiato dei gruppi 2, 3, 4 e 5, quello delle sepolture monumentali e il muro di recinzione che insiste sui lati nord e ovest del cimitero. I nostri investimenti proseguono, e aumenteranno nel prossimo bilancio, vale a dire il primo di questa nuova amministrazione. Vanno avanti, nel frattempo, le procedure amministrative relative a progettazione e lavori dei cimiteri di Pontasserchio, Molina di Quosa, Agnano e Asciano”.

Il dettaglio degli interventi

Per quanto riguarda l’ingresso, si procederà con il ripristino del corretto deflusso delle acque piovane raccolte dal manto di copertura mediante il riposizionamento dei canali di gronda e dei pluviali oggetto in precedenza di atti vandalici. Poi: la demolizione degli intonaci esterni ammalorati; il rifacimento di tutte le parti di intonaco demolite sopra descritte utilizzando materiale resistente all’umidità; tinteggiatura dei prospetti; il ripristino della tinteggiatura del cancello in ferro mediante spazzolatura della vernice corrosa e dello strato di ruggine; applicazione di prodotto anticorrosivo e nuova tinteggiatura finale.

Lo stesso tipo di intervento sarà applicato al loggiato dei gruppi 2, 3, 4 e 5, oltre a quello monumentale, e al muro di recinzione nord e ovest.