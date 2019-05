Ponsacco: aperto il nuovo parco pubblico a Le Melorie

Terminati i lavori di realizzazione del giardino nella frazione de Le Melorie, nel comune di Ponsacco. L'intervento, iniziato il 13 marzo scorso, ha permesso di realizzare un nuovo spazio a verde con giochi per bambini in via delle Gardenie. I lavori, il cui importo complessivo ammonta a 47mila euro, hanno previsto l’abbattimento della recinzione metallica su via delle Gardenie e la sua sostituzione con una staccionata in plastica riciclata, l’installazione di una nuova recinzione di separazione con il campo sportivo, ma soprattutto l’acquisto e posizionamento di giochi per far divertire i più piccoli. I nuovi giochi sono stati dotati di pavimentazione anti trauma in gomma colata che ha un effetto cromatico molto bello che costituisce esso stesso un elemento di gioco.

Sono stati inoltre sistemati anche i marciapiedi in via delle Gardenie e via delle Rose con una nuova pavimentazione. Il Comune di Ponsacco ha ottenuto per questo intervento il contributo economico di 11 mila euro da parte di Geofor per l’acquisto di materiale in plastica riciclata, come le panchine e le staccionate che abbiamo installato. "Si tratta - scrive l'amministrazione comunale in una nota - di un ulteriore importante intervento a favore dello sviluppo della frazione che ha visto in questi anni potenziati numerosi servizi, come la farmacia comunale, la pista ciclabile, fino alla tensostruttura per l’ippoterapia, e per la quale sono previsti due importanti progetti: la realizzazione della nuova scuola materna con l’ampliamento delle elementari e il progetto di ampliamento della zona sportiva".

