Lavori in corso al Santa Chiara: sospeso per due settimane il 'rooming in'

Per circa una settimana l’Edificio 2 dello stabilimento ospedaliero Santa Chiara, che ospita le Unità operative di Ostetricia e Ginecologia 1 e 2 e di Neonatologia, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria agli impianti degli ascensori. Per realizzare l'intervento "è stata necessaria - spiega l'Aoup in una nota - una riorganizzazione delle attività che comporterà la sospensione temporanea del rooming-in (la possibilità per le neo-mamme di tenere il neonato in camera di degenza) e la riprogrammazione di alcuni interventi ginecologici non urgenti. Verranno invece garantite tutte le urgenze ostetriche, ginecologiche e neonatali e sarà garantito anche l’allattamento al seno".

I neonati resteranno nella nursery, all’interno della Neonatologia, ossia al primo piano, dove è situata anche la sala parto. Gli spostamenti delle degenti ai piani superiori o inferiori verranno garantiti da personale addetto al trasporto sanitario mentre la distribuzione dei pasti ai piani sarà effettuata utilizzando l’ascensore di servizio piccolo, non interessato dalla manutenzione. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi - concludono dall'Aoup - ma si tratta di lavori non più procrastinabili".