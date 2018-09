Edilizia scolastica: numerose manutenzioni della Provincia durante l'estate

La Provincia di Pisa ha eseguito, durante l'estate, importanti interventi di manutenzione nei plessi scolastici del territorio. La finalità prevalente perseguita è stata quella di riorganizzare gli spazi per recuperare nuove aule, sistemare gli impianti e pulire aree interne ed esterne. "I lavori fatti nelle scuole durante l'estate e in corso di realizzazione - ha dichiarato la presidente Giulia Deidda - confermano l'impegno costante della Provincia, dei suoi tecnici, per migliorare la qualità dei nostri edifici scolastici e per trovare soluzioni adatte a rispondere alle richieste della popolazione scolastica". L'ente ha eseguito gli interventi ricordando "le difficoltà di bilancio e l'impossibilità di fare una programmazione pluriennale".

Fra i lavori si segnalano fra i più significativi: a Pontedera, la riconversione della centrale termica da gasolio a gas con realizzazione di una nuova centrale termica unica a servizio di tutti e tre gli edifici dell'ITCG Fermi, al posto delle precedenti tre centrali separate (intervento per un importo di 400mila euro); a San Miniato, gli interventi di ristrutturazione della succursale del Cattaneo di via Roma per ottenere 10 nuove aule (intervento per 700mila euro finanziati coi mutui BEI); a Pisa, all'IIS Da Vinci-Fascetti, la ristrutturazione dell'ex palazzina aeronautici, per poter recuperare 10 nuove aule da mettere a disposizione del Liceo Carducci (600mila euro di risorse provinciali) e il completamento dei lavori del fabbricato ex-cucine di via Sancasciani (circa 170mila euro) per metterlo a disposizione del Liceo Dini; a Volterra, dove stanno per iniziare i lavori di consolidamento delle volte al Niccolini, intervento da 550mila euro (di cui 350mila dalla Provincia e 200mila da fondi MIUR).

L'elenco dettagliato

I lavori nelle scuole di Pisa e Cascina

I lavori nelle scuole della Valdera (Pontedera)

I lavori nelle scuole del Valdarno (San Miniato)

I lavori nelle scuole della Valdicecina (Pomarance-Volterra)