Pisa e Cascina: lavori sul sistema elettrico a Oratoio e Titignano

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che domani, martedì 7 luglio, e mercoledì 8 luglio eseguirà due interventi di potenziamento del sistema elettrico, nei territori comunali di Pisa e Cascina, con particolare riferimento alle cabine denominate 'Nuova' e 'Pratello' nella zona compresa tra Oratoio e Titignano.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione e restyling per la sostituzione degli scomparti di impianto, che saranno rinnovati con l’installazione di apparecchiature automatizzate che garantiranno qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni, che E-Distribuzione ha diviso su due giorni in aree diverse, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza: per diminuire i disagi alla clientela, la società elettrica installerà dei gruppi elettrogeni, limitando le 'interruzioni temporanee' del servizio ai momenti di inizio e fine lavori per l’attivazione e la rimozione dei generatori. Nel dettaglio, domani (martedì 7 luglio) intorno alle ore 8:00 e poi alle ore 16:00, per circa un’ora, saranno interessate alcune utenze di via Oratoio, via Caprera, via Castelfidardo, via Marsala, via Fiorentina, via Calatafimi e via Aspromonte tutto nel perimetro di Pisa, mentre mercoledì 8 luglio agli stessi orari saranno coinvolti nel “fuori servizio” pochi civici di via Tosco Romagnola, via di Pratello, via Mannocci, via Pistelli, via Titignano, via Toscana, via Fiorentina e via Oratoio tra i territori comunali di Cascina e Pisa.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la 'mappa delle disalimentazioni' che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.