Centro Storico: Enel rinnova la cabina in via San Casciani

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (giovedì 7 maggio) eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importante in termini di potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Pisa, con particolare riferimento alle cabina denominata Sancasciani nell’area della via onomina e vie limitrofe.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione urgente per la sostituzione degli scomparti di impianto, che risultano danneggiati e che saranno rinnovati con l’installazione di apparecchiature automatizzate che garantiranno qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due brevi interruzioni temporanee del servizio di circa un’ora all’interno delle fasce orarie 6:30-8:00 e 16:00-18:00 per la posa e l’attivazione di gruppi elettrogeni che garantiranno l’approvvigionamento elettrico per tutta la durata dei lavori. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

via Sancasciani (civ. da 2 a 4, 8, 8 ip, 12, da 1 a 3, da 7ce a 25, 29, 33, da 37 a 43, sn)

(civ. da 2 a 4, 8, 8 ip, 12, da 1 a 3, da 7ce a 25, 29, 33, da 37 a 43, sn) via Pietro Gori (civ. da 10 a 20, da 3 a 21, da 27 a 37, sn)

(civ. da 10 a 20, da 3 a 21, da 27 a 37, sn) via San Bernardo (civ. da 2 a 8, 14, da 3 a 13, da 17 a 19)

(civ. da 2 a 8, 14, da 3 a 13, da 17 a 19) vicolo Scaramucc i (civ. da 6 a 10, da 22 a 24, 30, 26, 28)

i (civ. da 6 a 10, da 22 a 24, 30, 26, 28) via del Carmine (civ. 2, 6, 10, da 1 a 5, sn)

(civ. 2, 6, 10, da 1 a 5, sn) via Turati (civ. 31, 35), via Giordano Bruno (civ. 52, 67).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.