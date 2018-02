Lavori Enel in via del Chiassatello: strada chiusa e modifiche alla viabilità

A partire da lunedì 26 febbraio fino al 1° marzo Enel distribuzione effettuerà dei lavori in via del Chiassatello, a Porta a Mare, operazioni che comporteranno delle modifiche alla viabilità. L'intervento riguarda la posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata: il nuovo cavo sotterraneo migliorerà la qualità del servizio elettrico per tutta la zona di Porta a Mare e anche per un'ampia parte di città grazie alla redistribuzione dei carichi elettrici, senza impatto ambientale e con attenzione al decoro urbano.

Dalle ore 8 del 26 febbraio fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le ore 18 del 1° marzo, via del Chiassatello sarà chiusa al traffico. Lo scavo interesserà il tratto tra i due cancelli della 'Coop'. Sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto dalla chiusura alla 'Corte Sanac', ci sarà un segnale di Stop in uscita per dare la precedenza ai veicoli circolanti su via Livornese che provengono dall'Aurelia.

Sarà istituito il senso unico alternato all'altezza dell'ingresso su via Livornese dove insiste lo spartitraffico rialzato, regolato da movieri in orario lavorativo che stazioneranno sia in prossimità dello spartitraffico fronte 'Corte Sanac' (per regolare il senso unico alternato tra la via del Chiassatello e via Livornese), sia alla nuova rotatoria posta all'intersezione via Livornese/Via di Viaccia, con il compito di agevolare l'utenza.

Apposita segnaletica sarà posizionata all'altezza di via Livornese Loc. la Vettola, all'altezza dell'intersezione con via Isola di Giannutri, all'altezza della nuova rotatoria posta all'intersezione con la via di Viaccia, sul Ponte del Cep, su viale D'Annunzio e su via Due Settembre. All'intersezione tra la via Livornese e la rampa che porta sul viale D'Annunzio sarà indicato l'obbligo di svolta a sinistra per via Aurelia svolta a sinistra.

La cittadinanza residente nella via Livornese, tratto da via Aurelia a via Isola di Giannutri, le attività all'interno della 'Corte Sanac' e i residenti di Largo Viviani e via Cruto, saranno avvertiti direttamente dalla ditta incaricata, a partire dal giorno 21 febbraio, con una lettera imbucata nella cassetta della posta. Ctt Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane ed extraurbane con comunicazione all'utenza ad ogni capolinea e fermata.