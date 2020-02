Lavori alla rete ferroviaria: chiusi i passaggi a livello e pedonale

Inizieranno giovedì 6 e termineranno mercoledì 19 febbraio i lavori di RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per rinnovare la tratta ferroviaria tra Pisa e Lucca. I lavori interesseranno la chiusura dei passaggi a livello di via XXIV Maggio (I Passi), via di Gagno, via Tino di Camaino (pedonale) e via del Marmigliaio (intersezione via Rindi) dalle 23 alle 5 del mattino.

Nello specifico: il passaggio a livello di via XXIV Maggio sarà chiuso al traffico e ai pedoni le notti da giovedì 6 a sabato 15 febbraio (esclusa la notte 8/9). Nelle notti tra il 6/7 e 7/8 febbraio sarà chiusa anche via Gigli e saranno presenti sul posto movieri per consentire il traffico dei mezzi di soccorso. I veicoli provenienti da Pisa per raggiungere I Passi dovranno passare da via Lenin.

Il passaggio a livello di via di Gagno sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da venerdì 7 a mercoledì 19 gennaio (esclusa la notte 8/9); i residenti potranno accedere da via San Jacopo fino a via Pagni.

Il passaggio a livello di via del Marmigliaio, all’intersezione con via Rindi sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da lunedì 10 a mercoledì 19 febbraio, esclusa la notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Il passaggio pedonale all’altezza di via Tino di Camaino sarà chiuso dalle 23 di giovedì 6 alle 6 di mercoledì 19 febbraio, in modo continuativo.

Per tutta la durata dei lavori, sarà apposta la segnaletica relativa alla chiusura dei passaggi a livello e alla viabilità alternativa; i veicoli ed i pedoni potranno passare da via di Gello, da via San Jacopo e da via Gigli, che resterà chiusa solo due notti (6/7 e 7/8 febbraio). Il Ctt-Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi.