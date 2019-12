Montopoli Val d'Arno: arriva la fibra fino a mille megabit al secondo

A Montopoli Val d'Arno sono da poco iniziati i lavori per portare la fibra ottica ad alta velocità, con internet fino a mille megabit al secondo. Il cantiere si concluderà entro luglio del 2020. L'intervento è quello finanziato dalla Regione e che riguarda le cosiddette aree bianche, ovvero i territori dove i gestori, per la presenza magari di troppi pochi abitanti od attività economiche, hanno deciso e comunicato di non voler investire.

"Portare la fibra ottica ovunque e garantire la possibilità di navigare in rete a grande velocità - spiega l'assessore regionale all'innovazione, Vittorio Bugli - vuol dire per le aziende essere più competitive e per la famiglie poter usufruire di servizi migliori. E nell'uno e nell'altro caso i territori si rivelano più attrattivi. Ma occorre marciare veloci, per non perdere l'eventuale vantaggio". "Siamo una delle Regioni più avanti in questo processo, forse quella più avanti - spiega ancora Bugli - ma il Paese è certamente indietro ed è importante intervenire, perché la differenza che può fare la fibra per lo sviluppo economico ma anche per la vita dei cittadini è evidente".

In Toscana sono 268 i comuni interessati: praticamente tutti, pure i più grandi, anche se solo magari per qualche borgo o gruppo di case sparse. La rete stesa rimarrà di proprietà pubblica e sarà affidata in concessione per venti anni a Open Fiber, vincitrice del bando di gara, la quale offrirà l'accesso a tutti gli operatori interessati, visto che la società opera nel solo mercato all'ingrosso. Cittadini e imprese dovranno dunque contattare i gestori presenti sul loro territorio per attivare la linea.

"Quando abbiamo iniziato a ragionarci, oltre un anno fa, avevamo stimato in 784mila i toscani che potenzialmente avrebbe potuto beneficiare di un simile intervento - racconta Bugli - abbiamo investito 80 milioni su un'infrastruttura che ne vale 200, la più grande e diffusa che oggi abbiamo, e l'obiettivo è chiudere tutti i cantieri entro il 2020".

A Montopoli Val d'Arno i lavori interesseranno 6.280 edifici - tutti raggiunti dalla fibra tranne 75, per cui saranno utilizzati ponti radio - e oltre 11mila abitanti. Il progetto si svilupperà per più di 58 chilometri, ma per ben cinquanta saranno riutilizzati cavidotti e strutture già presenti, senza la necessità dunque di scavare o passare nuove canaline, il che ridurrà i disagi per gli abitanti. L'importo totale dei lavori supera a Montopoli un milione e 400mila euro. Le frazioni e i borghi coinvolti sono La Puce-San Jacopo, Capanne, Castel del Bosco, Musciano, Gasparrino, San Romano, Sant'Andrea alle Fornaci ma anche Montopoli e Marti. Venti sono gli edifici pubblici interessati.

All'apertura del cantiere e illustrazione del progetto, assieme all'assessore regionale Vittorio Bugli, hanno partecipato oggi nella sala consiliare del palazzo comunale il sindaco Giovanni Capecchi, il suo assessore Valerio Martinelli , il consigliere regionale Andrea Pieroni e Maurizio Ferrarini per Open Fiber.