Lavori a Filettole: previste modifiche al traffico

Al via i lavori per la pulizia del tratto fognario sulla carreggiata stradale in via Marconi e via Gambacorti in località Filettole. “Si tratta di un intervento fondamentale e fortemente richiesto dai cittadini”, commentano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti. Per consentire lo svolgersi dei lavori, nei giorni 5, 6, 9 e 10 settembre dalle 8.30 alle 17.30 è prevista la chiusura al transito e l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta in Via Marconi a Filettole. Inoltre è prevista l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta e senso unico alternato, in Via Gambacorti, dal numero civico 117 fino all'intersezione con Via Marconi a Filettole.

Tali modifiche sono disciplinate dall'ordinanza n. 169 del 2019.