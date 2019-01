Vicopisano, lavori alla fognatura: interruzione dell'acqua in varie zone

Acque Spa comunica che, al fine di effettuare lavori di manutenzione connessi alla realizzazione di una fognatura bianca da parte del Comune di Vicopisano, giovedì 17 gennaio, dalle ore 8.30 alle 17, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua a Caprona, Colmata, Santa Annunziata e nelle seguenti vie di Uliveto Terme: Bachelet, Colombo, Della Fornace, Leonardo Da Vinci, Maggini, Piero Della Francesca, Simone Redini, Suor Alma, Togliatti e Largo Maggini.

Durante i lavori sarà reso disponibile un servizio idrico sostitutivo mediante due autobotti così posizionate: Uliveto Terme, area parcheggio di via Suor Alma; Caprona, parcheggio di via delle Cave.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 18 gennaio, con le stesse modalità. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​