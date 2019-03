Volterra: al via i lavori sulla frana sulla strada Santa Margherita

Avviati i lavori sulla terza frana che da anni interessa la parte a valle della strada comunale di Santa Margherita, provocando anche un restringimento della carreggiata. Il Comune di Volterra ha stanziato 50mila euro per l'operazione, che restituirà finalmente alla piena percorribilità tutta la strada di Santa Margherita. "Già effettuate - spiega l'assessore alle Opere Pubbliche Massimo Fidi - le palificazioni per consolidare l'argine esterno, sono ora in corso gli altri lavori per completare il completo rifacimento della sede stradale".



Al termine invece i lavori nell'area di San Felice, che hanno visto l'impermeabilizzazione ed il consolidamento della copertura dei lavatoi, la riapertura della scalinata e la ristrutturazione delle murature di sostegno. Il parapetto della scalinata sarà finalmente messo in sicurezza, attraverso l'apposizione di una ringhiera, come è stato già fatto in via Lorenzini, lungo strada nel primo tratto e nella parte a monte lungo tutto il viale dei Pratini.