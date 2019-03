Ponsacco: via ai lavori per il nuovo giardino pubblico a Le Melorie

Sono partiti questa mattina, 13 marzo, i lavori per la realizzazione del nuovo giardino pubblico a Le Melorie. Il giardino sorgerà in via delle Gardenie, vicino al campo sportivo.

"Dopo i primi interventi di sistemazione dell'area - spiega il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi - con la modifica della recinzione esistente per permettere l’ingresso libero ai cittadini, procederemo con l’installazione dei giochi per i bambini e dell’arredo in plastica riciclata. Con l'occasione saranno sistemati i marciapiedi della zona sportiva. Si tratta di una novità importante per la frazione, un investimento da 47mila euro che permetterà ai cittadini di usufruire di un’area relax dove poter trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta e far divertire i bambini".

