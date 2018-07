Lavori idraulici sulla via Provinciale Vicarese: modifiche al traffico 

La società Acque Spa, tramite la società Castaf, eseguirà un intervento per l'allacciamento della condotta idrica con attraversamento della sede stradale della SP2 Vicarese in località San Giovanni alla Vena.

Per questo il Comandante della Polizia Municipale di Vicopisano, Fabio Bacci, ha previsto alcune limitazioni al traffico per il periodo dei lavori, compreso dal 19 al 24 luglio 2018, dalle 8 alle 18, in via Provinciale Vicarese all'altezza dell'itersezione con via Roma.

Le misure: istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico, restringimento della carreggiata limitatamente all'area di cantiere, abbattimento della velocità a 30 km/h, istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione coatta.

Nel caso si verificassero incolonnamenti di veicoli con congestione della circolazione è fatto obbligo all'azienda esecutrice di rimuovere l'impianto semaforico e di procedere alla regolamentazione dei flussi veicolari mediante movieri fino allo smaltimento delle code.