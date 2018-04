Illuminazione pubblica: iniziati i lavori in via Pindemonte

Proseguono in città i lavori per migliorare e potenziare l'illuminazione. Ieri, 10 aprile, sono iniziati i lavori per posizionare 10 nuovi pali a led alti 6 metri da posizionare in via Pindemonte. Continuano anche i lavori al Piazzale dello Sport a Barbaricina, dove, terminati gli scavi, è iniziato l'intervento per collocare 9 nuovi pali delle luce e saranno rinnovati 13 pali esistenti con nuove armature. Le luci saranno in funzione entro la fine della prossima settimana.

Completati anche i lavori in via delle Maioliche (dietro il Tribunale), dove sono stati aggiunti 2 nuovi punti luce (a parete con braccio), e in via Niosi, dove le nuovi luci sono già in funzione. L’intervento è eseguito dall’impresa ‘Borghini e Cinotti srl’ di Empoli che si è aggiudicata il bando di gara.