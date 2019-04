Lungarno Pacinotti, si apre l'ultima fase dei lavori: modifiche al traffico

A partire da mercoledì 3 e fino a martedì 16 aprile prendono il via i lavori conclusivi di fresatura e asfaltatura finale del Lungarno Pacinotti. L’intervento complessivo di rifacimento del Lungarno era partito nella scorsa primavera, con il risanamento della corsia bus, che ha previsto la riqualificazione profonda fino a 60 centimetri e la stesura di uno strato di asfalto Binder per rendere più resistente la corsia al peso e alle sollecitazioni dei pullman, a cui era seguito l'intervento per la riqualificazione e l'allargamento del marciapiede tra via Garibaldi e via Curtatone e Montanara. Dopo la sospensione dei lavori nei mesi invernali, adesso l’intervento giunge a conclusione con la fase di fresatura e asfaltatura finale.

A partire dal prossimo mercoledì, verranno effettuati in prima istanza alcuni risanamenti sul lato della corsia per le automobili, poi si procederà, per fasi di avanzamento dei lavori, alla fresatura e riasfaltatura di tutto il manto stradale. Il Lungarno Pacinotti rimarrà chiuso al traffico solo per la giornata di domenica 7 aprile, mentre negli altri giorni verranno effettuati restringimenti di carreggiata.

Questo il dettaglio delle fasi lavorative, con le modifiche al traffico, da mercoledì 3 aprile fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 16 aprile:

Fase 1 - tratto dal Ponte Solferino a Piazza Carrara, corsia lato Arno: restringimento di carreggiata con chiusura della corsia preferenziale. I veicoli provenienti dalla parte del Lungarno Simonelli e Ponte/Piazza Solferino dovranno accedere sul Lungarno Pacinotti nella corsia lato Nord.

Fase 2 - tratto da Via del Buongusto a Piazza Solferino carreggiata Nord: chiusura al traffico veicolare. I veicoli provenienti dalla parte del Lungarno Simonelli e Ponte/Piazza Solferino dovranno accedere sul Lungarno Pacinotti nella corsia lato Arno.

Fase 3 - tratto da Via S. Maria a Via del Buongusto, corsia Nord: chiusura al traffico veicolare. I veicoli provenienti dalla parte del Lungarno Simonelli e Ponte/Piazza Solferino dovranno accedere sul Lungarno Pacinotti nella corsia lato Arno.

Fase 4 - tratto da Via Santa Maria a Via Curtatone e Montanara: restringimento di carreggiata con circolazione su fila unica per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione coatta.

Domenica 7 aprile dalle 7.00 al termine dei lavori, comunque non oltre le 19.00: chiusura al traffico veicolare del Lungarno Pacinotti, tratto da Piazza Carrara a Ponte di Mezzo, eccetto residenti ed autorizzati alla Ztl fino a via Curtatone e Montanara. Divieto di sosta con rimozione coatta da piazza Garibaldi a via Curtatone e Montanara.

Una volta completata l’asfaltatura sull’intero tratto del Lungarno, i lavori si concluderanno, entro martedì 16 aprile, con la realizzazione della segnaletica orizzontale.