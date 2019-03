Cascina: partono i lavori di manutenzione ai locali dei servizi demografici

A partire da venerdì prossimo, 8 marzo, inizieranno i lavori di manutenzione dei soffitti negli uffici dei servizi demografici del Comune di Cascina, al piano terra della sede di viale Comaschi 116. I lavori saranno effettuati, per quanto possibile, nei momenti di chiusura all'utenza, anche durante la notte.

Le attività dei servizi demografici in detto periodo si svolgeranno solo su appuntamento, salvo casi urgenti e problematici. Per agevolare i cittadini che in questo periodo richiederanno i servizi dell'Ufficio anagrafe, dell'Ufficio di stato civile e dell'Ufficio elettorale, il Comune invita ad utilizzare le modalità online per presentare le proprie richieste e a rimandare a dopo il 31 marzo le richiesta rinviabili o non urgenti.

Si ricorda che si può prenotare il servizio di rilascio carta identità elettronica telefonando al numero verde 800.01.77.28, oppure tramite la prenotazione online utilizzando l'apposito link sulla home page del sito del Comune, rinviando la richiesta di nuovo rilascio, se non urgente, a dopo il 31 marzo. Si può poi inviare la dichiarazione di residenza via fax al numero 050.719170 o via mail all'indirizzo demografici@comune.cascina.pi. it con oggetto 'Dichiarazione di residenza + nome e cognome', seguendo le istruzioni e utilizzando i moduli ministeriali presenti sempre sul sito alla pagina 'Residenza subito', in quanto non è necessario essere identificati in anagrafe per presentare tale dichiarazione.