Santa Croce: al via i lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Verdi

Mercoledì 13 giugno, meteo permettendo, inizierà l'allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Comunale 'G. Verdi' di Santa Croce sull'Arno. Si tratta di un intervento che ha impegnato 110mila euro di risorse del Comune e che vedrà un importante lavoro di ristrutturazione. Il progetto prevede il risanamento completo della copertura e la sua impermeabilizzazione, intervento che permetterà di ovviare alle infiltrazioni che nel tempo hanno ammalorato il tetto, rendendo necessario il lavoro. Sarà anche risanata l'umidità che si è creata in questi anni nei locali interni, soprattutto nei bagni.

La volontà dell'amministrazione è stata quella di investire nella manutenzione di un immobile che ogni anno vede la presenza di migliaia di utenti. "La storia del nostro Teatro - scrive in una nota l'amministrazione - dimostra da sempre l'affezione che i santacrocesi e le passate amministrazioni hanno avuto nei suoi confronti, per la sua bella struttura: piccolo e prezioso esempio di teatro all'italiana. Proprio nel solco di questo percorso non abbiamo esitato a reperire le risorse necessarie per dare nuova vita e respiro a questa struttura che tanto caratterizza il nostro centro storico e la vita dei nostri cittadini".

Il progetto dell'intervento è stato realizzato dall'Arch. Alberto Pellegrini, che ne curerà anche la direzione lavori, mentre i lavori sono stati appaltati alla ditta Colombani Costruzioni s.r.l di Pisa in seguito ad espletamento di gara. I lavori saranno completati nell'arco dell'estate con l'obiettivo di aprire per la nuova stagione.