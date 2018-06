Saline di Volterra: partiti i lavori per la messa in sicurezza del campo sportivo

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del campo sportivo di Saline, lungo la banchina della SR 439. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale spiegando che "sopra il campo passa la strada e siamo intervenuti proprio sulla curva laddove potrebbe verificarsi pericolo nel caso in cui un'auto vada fuori strada".

Il lavoro sarà a carico della Provincia per la costruzione della banchina stradale, mentre l'apposizione del guard rail e della rete di contenimento del campo sportivo, saranno a carico del Comune. "Si tratta - spiega l’assessore alle opere pubbliche Massimo Fidi - di un intervento importante per la messa in sicurezza della strada in questo punto critico di accesso allo stadio. Ringrazio il funzionario Edi Pardini della Provincia di Pisa per aver accolto la mia richiesta in tempi brevi, il Comune parteciperà in maniera consistente con l'acquisto del guard rail e della rete, cosa non scontata visto il periodo economicamente non favorevole".

Soddisfatta dell'intervento l’assessore allo sport Francesca Tanzini. "Avevo condiviso il problema con la società Asd Saline - afferma l'assessore - e in breve tempo possiamo dire di aver messo in sicurezza anche il campo sportivo di Saline, dopo interventi che hanno visto interessate altre strutture sportive del Comune di Volterra".