Navacchio: lavori alla rotatoria

Per consentire lavori di rifacimento al manto stradale, dalle ore 8:00 di lunedì 25 marzo e fino alle ore 18:00 di sabato 30 marzo, la rotatoria posta tra via Ravera e via Cammeo a Navacchio (Cascina) sarà interessata da un cantiere di lavori che richiederanno la chiusura di porzioni di carreggiata stradale e il senso unico alternato. Per rendere meno difficoltosa la circolazione, fino al termine dei lavori sarà riaperto il vecchio tratto di via Cammeo attualmente chiuso al traffico.