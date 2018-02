Navacchio, lavori di Acque SpA: modifiche alla viabilità

A Navacchio, nel comune di Cascina, per consentire alcuni lavori per conto di Acque Spa, a partire da lunedì prossimo, 5 febbraio 2018, in orario 8-18, saranno istituiti il divieto di sosta e il senso unico alternato, per tratti alterni non superiori alla lunghezza di 50 metri, nelle seguenti strade: via Levi (parte della rotatoria tra via Oristano e via Cagliari), in via Cagliari (tratto di strada tra la rotatoria e il parcheggio fronte Mercatone Uno) e nel parcheggio fronte Mercatone Uno. Tali modifiche perdureranno fino alla fine dei lavori la cui durata è prevista in circa una settimana.

