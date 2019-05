Casciana Terme: proseguono i lavori per il nuovo polo scolastico

Il nuovo polo scolastico di Casciana Terme prende sempre più forma. Proseguono infatti i lavori per la costruzione del nuovo edificio. A fronte del completamento di tutte le strutture in cemento armato, la posa in opera del legno risulta oggi a buon punto. E’ quasi del tutto terminata infatti la realizzazione della palestra, in cui è iniziata la disposizione degli impianti, mentre sta proseguendo il montaggio delle strutture in legno per dare forma a quello che sarà la nuova scuola.

“ Come è evidente la realizzazione del complesso scolastico ha avuto un percorso più lungo del previsto - commenta il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni - perché è stato necessario gestire anche i problemi con la ditta che si occupava dell’approvvigionamento e posa in opera del legno”. Problemi terminati con il fallimento dell’azienda di cui è stata emessa sentenza (n.112) dal tribunale in data 06.02.2019. Ciò ha tuttavia permesso alla capofila che segue i lavori di costruzione del polo scolastico, come spiegano dal Comune, di sostituire la ditta nel rispetto della normativa che disciplina gli appalti pubblici e farne subentrare una nuova.

Quest’ultima è entrata a regime con determina 174/2019 del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio dopo che sono state effettuate le opportune verifiche sull’azienda da parte della stazione appaltante e dopo essere stato modificato il contratto di ATI (associazione temporanea di impresa) tra le due ditte consentendo di procedere con l’ultimazione dell’opera.