Ospedale di Cisanello: lavori all'impianto di aerazione e alla pavimentazione

Per due mesi, dalla metà di luglio alla metà di settembre, i blocchi operatori del Dipartimento cardio-toraco-vascolare di Cisanello (sale operatorie di Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare e Cardiochirurgia) e le degenze dell’Anestesia e rianimazione cardiotoracica e della terapia subintensiva della Chirurgia toracica (il tutto situato al I° piano) saranno interessati da lavori programmati di manutenzione straordinaria dell’impianto di trattamento dell’aria e di rifacimento della pavimentazione dei corridoi sanitari di collegamento prospicienti i blocchi operatori.

E’ stato scelto il periodo estivo proprio per la riduzione fisiologica delle attività sanitarie, in modo da causare il minimo disagio a operatori e pazienti. E’ stato tuttavia necessario riorganizzare l’attività chirurgica in urgenza e in elezione (programmata), così come l’attività di ricovero post-chirurgica. Le équipe chirurgiche della Chirurgia vascolare utilizzeranno quindi le sale operatorie del monoblocco (edificio 6), con eventuale ricovero dei pazienti che necessitassero di terapia intensiva nell’Anestesia e rianimazione trapianti (edificio 6). Le èquipe della Cardiochirurgia e della Chirurgia toracica utilizzeranno invece il blocco operatorio dell’edificio 30 (2 piano), con utilizzo dei posti letto dell’Anestesia e rianimazione interdipartimentale dell’edificio 30 per i ricoveri post-chirurgici.

Il trasferimento del materiale (apparecchiature elettromedicali di sala smontabili) verrà effettuato nella mattina di sabato 13 luglio, così come quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva cardiotoracica e nella terapia sub-intensiva della Chirurgia toracica. Questa riorganizzazione, che ha riservato un canale alle urgenze, è stata possibile proprio grazie alla consueta riduzione estiva dei posti letto chirurgici, che ha garantito la capacità ricettiva dei reparti e delle sale operatorie ospitanti. La piena operatività dei blocchi operatori interessati dai lavori verrà ripristinata a metà settembre non appena saranno completate le procedure di pulizia, sanificazione e campionamento aria dei locali coinvolti.