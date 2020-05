Pontedera: in corso la sistemazione degli arredi alla palestra del 'Pacinotti'

In fase di traguardo la nuova palestra dell'Ipsia 'Pacinotti' di Pontedera. La sistemazione degli arredi è la fase è in cui è adesso impegnata la Provincia di Pisa per rendere pienamente fruibile la struttura, all’interno del villaggio scolastico. “Come anticipato alcune settimane fa, stiamo provvedendo alla messa a punto degli arredi per far sì che entro il mese di maggio la struttura possa definitivamente dirsi completata e accessibile” commenta il presidente Massimiliano Angori, che ricorda anche i vari step di realizzazione dell’opera. “Ci sono voluti svariati anni per realizzare la nuova palestra, a causa di criticità burocratiche e nel far rispettare gli impegni con la prima ditta che si era aggiudicata la realizzazione dell’appalto; dopo varie peripezie anche legali, a fronte delle quali la Provincia si è vista costretta a stanziare anche maggiori risorse finanziarie, siamo finalmente giunti ad una fase realizzativa avanzata nel corso del 2019. Sono stati, poi, necessari accurati lavori alla superficie di copertura del tetto, con relativi interventi di risanamento e pulizia, e adesso stiamo provvedendo ad ultimare la collocazione degli arredi. La struttura si avvia così ad essere pronta; e anche a disposizione degli studenti, compatibilmente con le prescrizioni vigenti per l’emergenza Covid19” conclude il presidente.

