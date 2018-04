Ponsacco: iniziati i lavori per la nuova palestra polivalente

Aperto il cantiere per la realizzazione della nuova palestra polivalente di Ponsacco. Una struttura dalle dimensioni analoghe alla palestra Niccolini che sorgerà nella zona sportiva de I Poggini. Saranno 1200 i metri quadrati a disposizione degli atleti per poter svolgere gare agonistiche di volley, ginnastica e basket. Una tensostruttura in legno, completa di tribune e servizi accessori di ottimo livello, che ne faranno una delle palestre migliori nel panorama provinciale.



"Un investimento importante di circa un milione di euro che si realizzerà nell’area individuata come Cittadella dello Sport e che intendiamo portare a compimento entro i primi mesi del 2019 - afferma il sindaco Francesca Brogi - con questo impianto l’area si doterà di un’offerta sportiva più ampia. Infatti agli attuali campi di calcio e da tennis potremmo aggiungere la pratica di altri sport molto partecipati che faranno di Ponsacco un polo di eccellenza anche nel panorama sportivo della Valdera. La nuova palestra è sempre stata uno degli obiettivi principali di questa amministrazione, tuttavia la nostra ambizione non si esaurisce qui, stiamo lavorando per trovare nuovi finanziamenti e partner privati per la realizzazione di altri importanti impianti come il ciclodromo e la piscina che farebbero di questa zona uno dei centri sportivi più attrezzati e belli della Toscana".

