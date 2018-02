Via Bargagna, arriva una nuova rotatoria: modifiche al traffico

Una nuova rotonda tra via Frascani e via Bargagna: verrà realizzata a partire dalla prossima settimana dai privati che stanno realizzando il nuovo supermercato nella zona. L’intervento è effettuato a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Per consentire i lavori, dal 28 febbraio al 9 marzo, l’incrocio tra via Frascani e via Bargagna sarà chiuso al traffico. Per accedere ai servizi di via Frascani (circolo Arci, cinema, Punto Acque), viabilità alternativa o da via Cecchini e via Pistolesi, o da via Novelli e via Paradisa.