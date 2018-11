Piazza della Stazione: partiti i lavori per il verde pubblico, via le panchine

Sono in corso in queste ore i lavori in Piazza della Stazione annunciati dall'amministrazione di Pisa per la riqualificazione dell'area. L'intervento rientra in quelli previsti per il verde pubblico per poco più di 2 milioni di euro, risorse che vengono dallo sblocco del disavanzo di bilancio concesso dal Governo.

"Il degrado - ha scritto Michele Conti su Facebook - non si combatte solo con i controlli, ma anche investendo risorse per riqualificare gli spazi pubblici: fra poche settimane chi arriverà alla stazione di Pisa troverà una piazza accogliente e ordinata, un primo investimento per far tornare agli splendori di un tempo una delle porte di ingresso alla nostra città. Abbiamo quattro anni davanti, sarà un duro lavoro ma lo faremo fino in fondo".

Per la zona è prevista sia la sistemazione e l'ampliamento del verde che la rimozione delle panchine che circondano la fontana, in quanto l'amministrazione ha ritenuto gli appoggi forieri di degrado, in quanto utilizzate anche come bivacco dagli avventori della zona. "Si smontano le panchine nella piazza della stazione con l'obiettivo di non rimetterne. Priorità leghiste per una città invivibile" è il commento del capogruppo di 'Diritti in Comune' Auletta.