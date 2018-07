Ponsacco: nuovo look per la pista ciclabile fra la cittadina e Le Melorie

Al via i lavori di rifacimento della pista ciclabile di Ponsacco. Il percorso ciclopedonale che collega Le Melorie con il capoluogo sarà rinnovato totalmente grazie alla sistemazione del manto stradale, che tra le altre cose sarà anche ravvivato con la tinteggiatura colorata.

Si tratta di un investimento di 71mila euro che comprende, oltre ai lavori sulla pavimentazione, anche il rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale e delle staccionate. "Un lavoro molto importante per la nostra cittadina - ha detto il sindaco Francesca Brogi - che si aggiunge alla realizzazione della pista ciclabile in via Don Minzoni nell'ambito di un progetto più ampio di investimenti per la mobilità sostenibile a Ponsacco".

