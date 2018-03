Ponte sull'Arnino, lavori terminati in anticipo: si torna alla normalità

Tempi rispettati con largo anticipo per la fine dell'intervento sul ponte sull'Arnino, lungo viale D'Annunzio a Marina di Pisa. I lavori si erano resi necessari per problemi di stabilità del ponte e, come annunciato dalla Provincia di Pisa, sarebbero dovuti terminare entro Pasqua in modo da non intralciare la viabilità che si muove verso il litorale nelle giornate primaverili.

Già da ieri, giovedì 15 marzo, dopo il sopralluogo dei tecnici, la circolazione è potuta riprendere nel doppio senso di marcia, con la rimozione di tutta la segnaletica stradale relativa al cantiere stesso.

La segnaletica verticale, per gli itinerari alternativi e le indicazioni di limitazione di portata, verrà tolta da oggi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !