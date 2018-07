Calcinaia, lavori al ponte sull'Arno: chiuso al traffico dal 30 luglio al 3 agosto

Continuano i lavori a Calcinaia al ponte che collega il centro del paese alla zona di Oltrarno per la realizzazione della nuova rete fognaria.

Per completare l'intervento, cominicato il 23 luglio scorso, sarà necessario utilizzare una piattaforma by bridge. "Considerate le proporzioni e il peso dell’automezzo che verrà utilizzato per queste operazioni - scrive in una nota l'amministrazione comunale - nonché le recenti verifiche strutturali effettuate, si rende necessario chiudere il ponte al transito delle autovetture da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per premettere alla ditta specializzata di effettuare i lavori in tranquillità".

In questo lasso di tempo non sarà possibile percorrere il ponte in direzione Calcinaia-Pontedera e viceversa, eccezion fatta per i mezzi di soccorso, le moto, le bici e, ovviamente, i pedoni. La raccomandazione a tutti gli automobilisti è invece quella di utilizzare strade alternative. "L’amministrazione - si legge ancora nella nota del comune - si scusa con i cittadini per i disagi arrecati ribadendo però l’importanza di questo intervento per rendere funzionale la rete fognaria del quartiere Oltrarno e, successivamente, predisporre l’intervento di risistemazione del manto stradale di via Giovanni XXIII che andrà ad armonizzarsi con il lavoro già in atto in via delle Case Bianche e sarà perfezionato dalla realizzazione definitiva della nuova rotonda che collegherà via Matteotti a via Giovanni XXIII".