Ponte sull'Arno a Calcinaia: due settimane di senso unico alternato

Ancora lavori a Calcinaia e senso unico alternato sul ponte sull'Arno che collega il centro del paese alla zona di Oltrarno. I lavori che cominceranno lunedì 23 luglio si protrarranno per due settimane: si inseriscono nel quadro delle opere utili a dotare di una rete fognaria all'avanguardia il quartiere d'Oltrarno, prima della riasfaltatura completa di via Giovanni XXIII.

Nello specifico l'intervento si occuperà della staffatura della tubazione della fognatura al ponte sull'Arno e per questo motivo sarà necessario istituire un senso unico alternato proprio sul ponte.

I lavori saranno ultimati in due settimane e si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 17 di ogni giorno feriale. Sabato e domenica infatti il ponte sarà percorribile nel doppio senso di marcia. In questo lasso di tempo potrebbero formarsi code in via Giovanni XXIII, sia in direzione Pontedera che Calcinaia. Per questo motivo si invitano gli automobilisti che non hanno necessità di servirsi proprio di questa strada, di utilizzare percorsi alternativi.

L'amministrazione si scusa con i cittadini per i disagi arrecati, ribadendo però l'importanza di questo intervento per rendere funzionale la rete fognaria del quartiere Oltrarno e, successivamente, predisporre l'intervento di risistemazione del manto stradale che andrà ad armonizzarsi con il lavoro già in atto in via delle Case Bianche.