Ponte di Pontasserchio, avanti con i lavori: il punto sull'intervento

Proseguono i lavori sul ponte di Pontasserchio-Vecchiano sulla SP 30.

La seconda settimana di lavorazioni si è svolta secondo il programma, e nel fine settimana la ditta opererà all’interno del cantiere.

Nel dettaglio:

- È stato installato il display di conteggio alla fine dei lavori e dei giorni di lavoro effettuati (mancano 108 giorni, per 13 giorni di lavoro svolto).

- Continuano i lavori di demolizione degli elementi deteriorati dell’impalcato e delle travi portanti; sono iniziate le lavorazioni nella aperte superiore del ponte necessarie per le successive fasi di sollevamento della campata centrale (interventi che non consentono riaperture anche parziali al transito).

- Sono al lavoro anche due squadre della Telecom per il cablaggio dei cavi provvisori della fibra ottica e della telefonia.

- I tecnici della Provincia eseguono regolari sopralluoghi sul cantiere per verificare il buon andamento delle attività.

Ripafratta

Sulla base di accordi presi con RFI, la Provincia sta cercando soluzioni per sincronizzare il semaforo con il passaggio a livello ed è stata posizionata, lungo la viabilità vicino al passaggio a livello, una cartellonistica di allerta per sensibilizzare gli utenti della strada a prestare attenzione all’attraversamento dello stesso.

Da mercoledì 18 luglio inizieranno le attività di monitoraggio del ponte da parte dell’Università di Pisa in collaborazione con i Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme.

Le rilevazioni, effettuate in alcuni giorni tramite piattaforma aerea sul ponte e in altri tramite droni, potranno portare chiusure temporanee al transito.

Sicurezza

L’intervento di chiusura al transito, come più volte ricordato, è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura e, quindi, per l’incolumità dei cittadini. Per ragioni di sicurezza dei lavoratori, considerata la tipologia di cantiere e le lavorazioni da svolgere al suo interno (non è una semplice asfaltatura) è stato preferito evitare una turnazione del lavoro anche notturno, ciò indipendentemente dai maggiori costi che il lavoro notturno avrebbe implicato.

Tutti gli aggiornamenti alla pagina: http://www.provincia.pisa.it/pontesicuro e sulla pagina Facebook della Provincia di Pisa https://www.facebook.com/provinciapisa