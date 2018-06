Lavori al Ponte sul Serchio: chiusura dal 2 luglio e riapertura del ponte di Ripafratta

In merito ai lavori al Ponte di Ripafratta, a seguito dell'accordo raggiunto nel tavolo tecnico in Prefettura lo scorso 4 giugno, è stato elaborato il cronoprogramma di intervento.

PONTE DI RIPAFRATTA - Tra le giornate del 18 e 19 giugno avranno inizio i lavori al ponte di Ripafratta, consistenti nell'allestimento del cantiere per consentire la circolazione sul ponte a senso unico alternato, regolata con impianto semaforico mobile attualizzato; l'attualizzazione consiste nel dare la prevalenza di verde alla direzione Ripafratta-Vecchiano e quando sopraggiungono veicoli nella direzione opposta, sulla base di una centralina collegata a spire magnetiche, viene invertito il senso di marcia.

La protezione sarà garantita mediante la posa in opera di barriere new jersey. I lavori avranno una durata stimata di circa 5 giorni naturali e consecutivi; nello spazio compreso tra le due file di new jersey, pari a 3,62 metri, sarà ricompresa una corsia di marcia di 2.50 metri (deve consentire il transito ai soli mezzi con peso a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate) lasciando anche un camminamento di larghezza pari a circa 1 metro per i pedoni. Il ponte sarà sottoposto a un monitoraggio mensile di controllo da parte dell’Università di Pisa in collaborazione con i Comuni.

PONTE DI PONTASSERCHIO - Con la riapertura del ponte di Ripafratta, saranno avviati i lavori di preparazione del cantiere al ponte di Vecchiano-Pontasserchio; per la prima settimana si prevede di operare in senso unico alternato in quanto sufficiente per il montaggio della prima parte del ponteggio sospeso. A partire dal giorno lunedì 2 luglio il ponte di Vecchiano-Pontasserchio sarà chiuso completamente alla circolazione stradale, per una durata ad oggi stimata di 120 giorni. Entro tale data dovranno essere apposte da parte dei Comuni la segnaletica di percorsi alternativi, stanti gli accordi raggiunti, e garantita la massima diffusione della comunicazione alla popolazione. Con la fine del mese di ottobre/inizio di novembre si prevede l'ultimazione dei lavori con la riapertura del ponte di Vecchiano-Pontasserchio; a conclusione sarà smontato il cantiere sul ponte di Ripafratta e richiuso lo stesso alla circolazione.