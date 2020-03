Coronavirus, Santa Chiara: "In allestimento 30 nuovi posti letto di terapia intensiva"

"Sono al vecchio pronto soccorso Santa Chiara di Pisa. Così si stanno allestendo 30 nuovi posti letto di terapia intensiva". Lo ha annunciato oggi, 21 marzo, su Facebook, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, in tour sul territorio per seguire le misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, in particolare per i presidi sanitari. "Questa mattina - ha aggiunto - abbiamo consegnato 200mila mascherine alle Asl". Dopo il sopralluogo a Pisa il presidente ha raggiunto la Cittadella della Salute 'Campo di Marte' di Lucca, dove sono in allestimento 72 nuovi posti letto Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni PisaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PisaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery