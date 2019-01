Palaia: il punto sui lavori pubblici

Il Comune di Palaia, con l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fiore, fa il punto dei lavori in atto e di quelli che a breve avranno inizio.

In queste settimane è in via di ultimazione la sistemazione del marciapiedi in via Dante a Forcoli, con l'asfaltatura del tratto della strada provinciale. Il lavoro, che ha riguardato anche il rifacimento di tutti i sottoservizi presenti, rappresenta il completamento della riqualificazione pedonale dell'intera via. E' stato poi aperto il cantiere in via Venezia, sempre a Forcoli, per l'asfaltatura della strada che conduce alla Casa di Riposo, con la realizzazione prevista di un marciapiedi e di un adeguato parcheggio. In paese è stata finanziata la sistemazione dell'intera intersezione tra via delle Pieve e via San Francesco, con la riqualificazione della parte di pavimentazione in pietra, il risanamento dei sottoservizi e la bitumatura del tratto stradale interessato dai lavori. E' in corso di realizzazione da parte degli operai comunali un'area di sgambatura per cani in via Marconi a Forcoli.

Nel settore cimiteri sono stati finanziati anche il restauro del portale d'ingresso e dell'intero muro di recinzione del cimitero di Palaia ed il completamento del restauro della parete esterna del cimitero di Forcoli posta a destra del portale di ingresso. E' stato conferito un incarico professionale per l'elaborazione del progetto esecutivo di costruzione di nuovi loculi all'interno del cimitero di Forcoli.

Finanziati due importanti incarichi, per studi di fattibilità degli interventi di regimazione al reticolo idraulico minore e per indagini geologiche geomorfologiche ed idrauliche, preliminari alla realizzazione del camminamento pedonale tra Forcoli e Baccanella. Partiranno a breve i lavori di riasfaltatura del tratto stradale di accesso alla Chiesa di Forcoli e la sostituzione di tre griglie in Via Nuova. L’intero importo degli interventi finanziati è di circa 360mila euro.

A seguito di finanziamenti statali già assegnati, sono ora in fase di progettazione i lavori di manutenzione straordinaria e urbanizzazione primaria di via Impietrato a Forcoli (370mila euro) ed i lavori di riasfaltatura della via di Grotta a Leccio nel tratto di accesso al paese di Montefoscoli (50mila euro). L'amministrazione ha richiesto inoltre 118mila euro di finanziamento al Consorzio Gal Etruria per la riqualificazione dell'area dei lavatoi di 'Fonchioni' di Palaia con il consolidamento del parametro murario a tenuta della strada comunale.

In partenza infine la richiesta di finanziamento alla Regione sul bando dedicato ai piccoli comuni. Il progetto che il Comune presenterà riguarda l'asfaltatura di Via della Gervasella e del tratto stradale di accesso al cimitero Partino. Il bando regionale prevede la possibilità di presentazione di un progetto per un importo massimo richiesto di 50mila euro.

"Questi lavori - afferma l'assessore Fiore - sono ulteriori passi in vanti per la sicurezza e la riqualificazione dei nostri paesi. Una serie di interventi, che seguono molti altri già eseguiti in questi quattro anni di mandato. Si tratta di un aggiornamento dei lavori in corso che credo dia il senso della determinazione con cui stiamo e vorremmo continuare a dare risposte concrete ai problemi dei cittadini e del territorio".