Lavori pubblici a Pontedera: "Nei primi sei mesi investiti un milione di euro"

"Nei primi sei mesi di amministrazione abbiamo fatto partire lavori per oltre un milione di euro". E' il primo cittadino di Pontedera, Matteo Franconi, a tracciare un primo bilancio dell'attività dell'amministrazione comunale, in relazione alle opere pubbliche. "Sono stati mesi impegnativi - prosegue Franconi - ma tutto è stato fatto nel migliore dei modi e stiamo mantenendo gli impegni che questa Giunta aveva preso con i cittadini"

Le opere avviate

Lavori di ampliamento all'Istituto Gandhi per un importo complessivo di circa 197.000 euro; interventi di adeguamento statico del complesso sede degli impianti sportivi di via della Costituzione (importo complessivo 200.000 euro); lavori opere complementari stadio Mannucci con parziale copertura settore disabili (24.900 euro lavori finiti); lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici (importo 67.575 euro); manutenzione straordinaria porzione del palazzetto delle sport Gs Bellaria in Viale Europa (20.000 euro); intervento manutenzione e riparazione parziale impianto termico scuola primaria Pascoli in via Diaz (importo 971euro); pavimento scuola primaria Pascoli (6.000 euro); prestazione di servizi volta alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria impianti elettrici dei plessi scolastici comunali (42.070 euro); riparazioni di porzioni copertura Palazzo Pretorio (63.923 euro);

E ancora: interventi riparazione copertura e scossaline chiostri interni biblioteca Gronchi (22.350 euro); riparazione sistema motorizzazione cancello scuola secondaria di primo grado Pacinotti (1.659 euro); intervento riparazione porzioni immobili plessi scolastici (importo 48.650 euro); riparazione orologio Torre Civica; sostituzione componenti videosorveglianza (6.005); lavori manutenzione centrali termiche scuole Gandhi (lavori in partenza, 56.000 euro); manutenzione straordinaria Rsa la Rotta e Poliedro (in partenza, 75.200 euro); lavori di manutenzione impianto termico biblioteca Gronchi (in partenza, 71.700) e lavori copertura Palestra Marconcini (in partenza 47.860 euro). Infine stanno partendo lavori per 130.000 euro per l'adeguamento degli impianti antincendio della Scuola Media Pacinotti, della elementare Madonna dei Braccini a La Borra e del nido Cipì a La Rotta.

Al via i lavori sull'acquedotto in via Indipendenza

Intanto sono partiti i lavori di sostituzione e di risistemazione di 220 metri di tubature dell'acquedotto in via Indipendenza a Pontedera. I lavori prevedono un investimento di circa 145mila euro e sono stati concordati tra Acque e Comune. Nello specifico il progetto è finalizzato alla sostituzione di 220 metri di tubazione, mediante la posa in opera di una nuova condotta in ghisa e al rifacimento dei relativi allacci d’utenza.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, nei tratti interessati dai lavori sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un semaforo. L’intervento dovrebbe terminare indicativamente entro il prossimo aprile. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura della strada. I lavori in via Indipendenza si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Pontedera, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.