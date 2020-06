Sicurezza idraulica: in corso il rafforzamento degli argini tra Nodica e Migliarino

Nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici della Regione Toscana e del Comune sul cantiere, a cura dell'ente regionale, partito nei giorni scorsi e finalizzato al rafforzamento degli argini tra Nodica e Migliarino.

E' stata l'occasione per incontrare anche alcuni cittadini le cui abitazioni si affacciano sulla zona interessata dai lavori, per renderli partecipi della evoluzione degli interventi. Nella mattinata odierna è proseguito il confronto coi cittadini della frazione di Migliarino, le cui abitazioni sono interessate dai lavori in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguono intanto a pieno ritmo anche le lavorazioni di rafforzamento arginale nella zona di San Frediano a Vecchiano.

Gallery