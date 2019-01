Volterra: partiti i lavori di recupero del Vicolo del Forno

Sonon iniziati i lavori per i recupero del Vicolo del Forno a Volterra. Il progetto di riqualificazione è stato ampliato, andando ad interessare anche la prima parte della scalinata di Docciola, ancora con gli scaloni in cemento, ed il pianetto che si raccorda alla scalinata in pietra che discende verso il complesso delle Fonti medioevali e delle Mura di Docciola.

"Le scale saranno in pietra panchina - annuncia l'assessore alle opere pubbliche Massimo Fidi - ed andranno a risolvere anche un problema di sicurezza, oltre che estetico, perchè gli scaloni esistenti erano malmessi e pericolosi". L'area sovrastante, dove insiste la Piazzetta dell'Ortino, aveva già visto nei mesi scorsi un intervento di ripristino della pavimentazione che si stava avvallando, ma anche l'installazione dell'opera di Alessandro Marzetti, ispirata ad una canzone di Lucio Dalla che parla di Volterra.

