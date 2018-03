Lavori alla rete elettrica: interruzione di corrente a Cascina

Giovedì prossimo, 8 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 14, a Cascina sarà interrotta l'energia elettrica in diversi tratti di: via Genovesi, via Liguria e via Fosso Vecchio. Lo fa sapere E-Distribuzione, l'azienda che gestisce la rete elettrica. L'interruzione è necessaria per effettuare interventi sugli impianti che, già programmati per il 1 marzo scorso, sono stati rinviati a causa dell'allerta neve.

Nel suo avviso, E-Distribuzione ricorda che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invitano pertanto i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni si può consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone 'Guasti e-distribuzione'. Per segnalare un guasto rivolgersi al numero verde 803.500.