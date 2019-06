Cascina, lavori alla rete elettrica: prevista interruzione del servizio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che sabato 8 giugno, tra le ore 7 e le 12, e domenica 9 giugno, tra le ore 15 e le 20, effettuerà un’interruzione programmata del servizio elettrico, in alcune zone del territorio comunale di Cascina per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento dell’elettrodotto di alta tensione.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il 'fuori servizio programmato' di alcune linee di media e bassa tensione: E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di utenze comprese tra via Merli, via Pesciule, via dei Fossi Doppi, via Marciana, via Arnaccio, via San Nazario, via Rio Pozzale, via della Fonte, via San Martino sud, via Piccina.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni (e avviso diretto personalizzato per le utenze servite in media tensione) nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.