Cascina, lavori alla rete elettrica: prevista interruzione della corrente

Martedì prossimo 3 luglio, dalle ore 8.45 alle ore 14, l'erogazione dell'energia elettrica sarà interrotta a Cascina in diversi tratti delle strade: via Cairoli, via Palasciano, via Oberdan e via Turati a San Frediano a Settimo, per consentire lavori agli impianti.

Lo comunica E-distribuzione, l'azienda che distribuisce l'energia elettrica, con un proprio avviso nel quale si precisa anche che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone 'Guasti e-distribuzione'. Per segnalare un guasto ci si può rivolgere al numero verde 803.500.