Restyling della rete elettrica: lavori e interruzioni a Pontedera e Buti

Prosegue il percorso di restyling della rete elettrica del territorio da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione. Per la prossima settimana sono previsti interventi di manutenzione impianti a Pontedera (lunedì e martedì), zona 'Villaggio Piaggio', e a Buti (solo lunedì) area via Panicale.

A Pontedera lunedì 29 luglio i tecnici dell’azienda elettrica attiveranno un tratto di nuovo cavo interrato, di ultima generazione e senza impatto ambientale, per garantire continuità ed efficienza del servizio elettrico, mentre martedì 30 rinnoveranno gli scomparti elettromeccanici della cabina 'Villaggio Piaggio' per automatizzare il funzionamento dell’impianto, con benefici sia in situazioni ordinarie che in caso di disservizio quando sarà possibile isolare il tratto di rete danneggiato con manovre telecomandate e restituire elettricità al resto della clientela in tempi rapidi.

A Buti, invece, sarà rinnovata la linea elettrica denominata 'Panicale', che costituisce uno degli snodi principali del sistema elettrico territoriali: grazie ad elementi di ottimizzazione tecnologica la rete sarà più efficiente e più resistente.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per la prossima settimana e ha diviso su più giorni. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del 'fuori servizio' saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nel modo in cui segue:

Pontedera

- lunedì 29 luglio, dalle ore 8.30 alle 13, pochi civici di via XXIV Maggio, via Pisana, piazza Eroi di Fiesole, via Vittime dell’Olocausto, piazza Donna Paola, viale Piaggio, via Tosco Romagnola, via Brigate Partigiane.

- martedì 30 luglio, dalle ore 8.30 alle 15.30, alcuni civici di via Falorni, via Mugnai, via Mascagni, via Da Vinci, via Marconi, via Donizzetti, via Tosco Romagnola, via Magazzini, via Fermi, via Vivaldi, via Meucci.

Buti

- lunedì 29 luglio, dalle ore 9 alle 15, alcune utenze di via Panicale, via San Giuseppe, via Giovanni XXIII, via Panicale basso, via Panicale alto, via Campaccio, piazza Garibaldi, via Paola da Buti, via Cervi, via Roma, località Solaio, via Piana, via Sopra la Pieve, via Frediani, via Leccio, piazza Martiri della Libertà, via Orti, località Boddo, via Mulini, via Limone, via Bartolo, via Danielli, via Butesi, via Caducci, via Piavola, via Alessandrini, via Castel Tonini, via Provinciale Monteserra, via XX Settembre, via Quadonica, via Grotto, via Mozzo, località Galera, via Don Cascioni, località San Giorgio, limitrofe.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.