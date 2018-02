Lavori alla rete elettrica: via Chiassatello chiusa al traffico per tre giorni

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per l'esecuzione dei lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata 'Porta a Mare', sarà necessario allestire un cantiere temporaneo in via Chiassatello con chiusura al traffico dalle ore 8 di lunedì 12 febbraio alle ore 17 di mercoledì 15 febbraio.

Per i cittadini non vi saranno ulteriori disagi né interruzioni temporanee del servizio elettrico, che eventualmente potranno avvenire in futuro con apposita comunicazione di preavviso una volta terminato il cantiere per l'entrata in servizio della linea. Grazie al nuovo cavo sotterraneo migliorerà la qualità del servizio per tutta la zona di Porta a Marea e anche per un'ampia parte di città, grazie alla redistribuzione dei carichi elettrici, senza alcun impatto ambientale e con attenzione al decoro urbano. Per e-distribuzione si tratta di un investimento importante che rientra nel piano di potenziamento del sistema elettrico pisano.