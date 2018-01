Lavori alla rete idrica: interruzioni dell'acqua a Palaia e Castelfranco

Due interventi alla rete idrica sono in programma da parte di Acque spa. E' prevista per martedì 30 gennaio una manutenzione sulla rete di distribuzione nel Comune di Palaia, dalle ore 9 alle 15, per cui si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica in via Provinciale Palaiese, nel tratto compreso tra Partino e Villa Saletta. Verrà allestito un punto di distribuzione di sacchi di acqua potabile, posizionato in piazza IV Novembre a Partino.

A Castelfranco sarà invece collegata una nuova tubazione sulla rete di distribuzione. L'interruzione dell'acqua è così programmata per mercoledì 31 gennaio, dalle ore 9 alle 17, nelle seguenti vie di Villa Campanile: Ulivi, nel tratto compreso tra le vie Dori e Romana Lucchese; della Pace, nel tratto compreso tra via Ulivi e l'area parcheggio. Verrà predisposto un punto di distribuzione di sacchi di acqua potabile, posizionato in via Ulivi nei pressi della scuola d'infanzia.

Il ripristino dei servizi potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, Acque Spa informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983.389.